32-летний внук Андрея Миронова заявил, что его раздражали вопросы о дедушке. Об этом сообщает Леди Mail.

Андрей Миронов-Удалов продолжил актерскую династию. По его словам, быть родственником известного деда — не только почетно, но еще и сложно: его часто сравнивают с Мироновым. Актер не скрывает, что поначалу раздражали вопросы про дедушку.

«Поначалу вопросы на эту тему меня раздражали, люди спрашивают у меня одно и то же, а я не знаю, что ответить, ведь с дедом я знаком не был — его не стало за пять лет до моего рождения», — высказался Миронов-Удалов.

Актер считает своего деда великим: Андрей часто пересматривает фильмы с его участием. Он хотел бы, чтобы Миронов посетил его спектакли и дал профессиональный совет.

«Я бы ему сказал: «Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я лажаю. Расскажи, как поправить ситуацию, дай совет». А вообще, думаю, как старший товарищ и великий актер, дед бы сам многому меня захотел научить, увидев какие-то мои пробелы в профессии», — резюмировал артист.

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