31-летнюю актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками* в аэропорту

У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, запрещенные вещества у актрисы обнаружили в аэропорту Домодедово. Уточняется, что Тарасова была с вейпом, внутри которого и находились наркотики*.

В отношении 31-летней звезды возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств*. В скором времени ей изберут меру пресечения. Актрисе может грозить до 7 лет тюрьмы.

Mash пишет, что два дня назад Тарасова прилетела из Израиля.

Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении блогера Виктории Бони. Речь шла о статье о пропаганде наркотиков*.

