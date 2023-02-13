«Потрогала козу и уехала»: комик Сергей Орлов обрушился с критикой на Настю Ивлееву

Российский комедиант Сергей Орлов выступил с критикой в адрес блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

На интервью шоу своего коллеги Пети Полоскова Орлов заявил, что он не очень понимает, что на самом деле хочет достичь своим появлением в онлайн Ивлеева.

«Это какое-то просто желание быть всегда в струе, и на самом деле всегда видно, когда человеку плевать на какой теме хайпить», - поделился своими впечатлениями комик.

Кроме того, Lenta.ru сообщает, что Сергей не смог оценить по достоинству проект Ивлеевой «Блогеры и дороги», – в котором известные медийные персоны путешествуют по маленьким российским деревушкам и городам.

«Ну и что – приехала в деревню, потрогала козу и уехала обратно на своем Maserati, – рассуждает Орлов, – в чем прикол?»