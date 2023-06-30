31-летний сын актера Ефремова Николай находится в искусственной коме после падения из окна

31-летний Николай Ефремов находится в искусственной коме после падения из окна. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, сыну Михаила Ефремова были проведены две операции. Из-за того, что мужчина потерял много крови, у него образовалась обширная гематома в брюшной полости. Также Николай получил закрытые переломы бедра и таза, вот почему медицинские сотрудники наложили ему аппарат внешней фиксации.

На данный момент Ефремов подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали о том, что находящийся в тюрьме актер Михаил Ефремов плачет после прочтения таинственного блокнота. Подробности смотрите в этой статье.