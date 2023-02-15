31-летний футболист Александр Кокорин замечен в миграционном центре Кипра

Александр Кокорин, являющийся нападающим «Ариса», был замечен в миграционном центре на Кипре. 31-летний фигурист подготавливал какие-то документы и сидел в очереди. По информации издания «360», в учреждении можно либо оформить вид на жительство, либо открыть личный счет.

На данный момент неизвестно, что именно могло привести спортсмена от миграционный центр. Сейчас на Кипре Кокорин находится из-за контракта с футбольным клубом «Арис», за который выступает с августа 2022 года. Соглашение истекает уже 31 мая 2023 года.

Отметим, что Александр имеет довольно скандальную биографию. В 2018 году вместе с Павлом Мамаевым он ввязался в массовую драку, за которую в последствии получил тюремный срок. При этом Кокорин заявлял, что свою вину в случившемся не признает. По его словам, но поступил правильно. И даже если бы он мог вернуться в прошлое, он бы ничего не изменил.

Футболист также отмечал, что считает свое наказание огромным жизненным опытом. Он высказывался, что каждый мужчина должен хоть немного отсидеть в тюрьме, получить такую «школу» и прочувствовать, чтобы переосмыслить многие вещи и взгляды.

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