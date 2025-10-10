300-килограммовый актер сериала «Доктор Рихтер» попал в реанимацию из студии шоу

Актера Егора Шереметьева, вес которого составляет почти 300 кг, увезли в реанимацию из студии шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Артист известен по ролям в сериалах «Доктор Рихтер» и «Колл-центр».

39-летний мужчина пришел в студию программы с жалобой на состояние здоровья из-за лишнего веса. Как признался сам актер, его жизнь находится в постоянной опасности из-за серьезного ожирения.

«Я сплю с аппаратом, у меня тяжелое апноэ — это остановка дыхания во сне из-за лишнего веса. Врачи подсчитали, что у меня до 42 остановок дыхания за час, то есть за ночь может доходить до 500! Из-за этого страдает мозг, сердце, а это означает высокий риск инсультов и инфарктов», — поделился Шереметьев.

Проблемы с весом преследовали Егора с детства. Уже в первом классе он был крупнее всех одноклассников, а к третьему классу форму ему шили на заказ. В 10 лет мальчику была присвоена инвалидность по ожирению. Несмотря на это, актер старается сохранять позитивный взгляд на жизнь, хотя регулярно сталкивается с жестокостью и критикой в свой адрес.

Хирург Наталья Бордан, осмотревшая артиста, подтвердила критичность ситуации.

«Индекс массы тела выше 50, он страдает тяжелым сонным апноэ. Представляете, больше 40 раз кровоснабжение останавливается — от этого люди умирают! Также есть тяжелое поражение коленных и тазобедренных суставов, поражена печень», — заявила врач.

Специалисты пришли к выводу, что в таком состоянии традиционные методы похудения, такие как диеты и физические нагрузки, не только бесполезны, но и опасны. Единственным шансом на спасение была признана бариатрическая операция.

После консультации в студии было принято решение не откладывать госпитализацию. Егора Шереметьева прямо со съемочной площадки направили в клинику, где ему провели срочное хирургическое вмешательство. По предварительной информации медиков, операция прошла успешно, и теперь актера ждет длительный период реабилитации.

Ранее мы писали о том, что мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке.