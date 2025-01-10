30-летняя Александра Бортич показала фигуру в купальнике

30-летняя звезда «Фишера» сфотографировала себя в окно на камеру телефона. Так, артистка предстала на опубликованном снимке в слитном купальнике розового цвета на фоне моря и бассейна. Можно заметить, что изделие оформлено высокими вырезами в области бедер.

Александра Бортич воспитывает четырехлетнего сына от предпринимателя Евгения Савельева. Актриса рассказывала, что влюбленные не планировали так быстро становиться родителями, однако обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца держала в секрете, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни наследника в соцсетях.

В мае 2023 года Бортич сообщила, что разошлась с отцом ребенка. Слухи об этом появились еще в 2022-м. Фанаты предположили, что в семье не все гладко, когда артистка перестала публиковать фото с мужем. Через некоторое время актриса улетела с сыном на Мальдивы без супруга, чем подтвердила догадки подписчиков о разладе в отношениях. Актриса уточнила, что они с Савельевым остались друзьями и вместе продолжают растить наследника.

Ранее Бортич раскрыла список требований к мужчине на первом свидании.