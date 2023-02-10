«3 раза получила отказ»: Регина Тодоренко сменила имидж и едва не осталась без работы

Регина Тодоренко ведет активный диалог с подписчиками. В своей социальной сети девушка делится не только секретами красоты, но и историями из жизни. На этот раз супруга Топалова сообщила радостную новость: спустя два года ей сняли брекеты. В честь этого события телеведущая рассказала, с какими трудностями она столкнулась.

По словам Регины, эти годы не стали для нее легкими. Из-за брекетов у нее не только появился дефект речи, но и сильно изменился овал лица. Вот почему она неоднократно лишалась выгодного сотрудничества с крупными проектами.

«2 года с брекетами. Как же это было сложно. Из-за них мне три раза отказали в участии в крупном проекте», — пожаловалась Тодоренко.

Зато теперь знаменитость может похвастаться ровными зубами и голливудской улыбкой.

К слову, не все поклонники оценили изменения Регины. Многие из них подумали, что девушка решилась на еще одну манипуляцию, тем самым потеряв свою индивидуальность.

«Свою индивидуальность потеряла. 2 года брекетов, чтобы поставить виниры?» — высказались фолловеры.