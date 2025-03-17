29-летняя модель Анастасия Решетова назвала хейт в свой адрес заказной травлей

Модель Анастасия Решетова пожаловалась, что продолжает получать большое количество негативных комментариев. Из-за этого ей даже пришлось закрыть свою страницу. Однако она уверена, что гадости ей пишут не реальные люди, а проплаченные боты.

29-летняя блогерша ответила на вопрос поклонника по поводу того, почему она не общается с подписчиками под постами. Оказалось, что Решетова не просто так отказалась от обратной связи. Она устала от травли, которую считает заказной.

Анастасия уверена, что есть человек, который отдает деньги, чтобы ее хейтили. Но личность раскрывать не стала.

«Очередная атака проплаченных ботов. Я не знаю, когда у человека, который это делает, наконец, появится мозг и другого рода потребности», - отметила модель.

К слову, негатив в свой адрес Решетова начала получать после того, как певица Алсу намекнула на ее связь с Яном Абрамовым. Артистка открыто не подтвердила, но намекнула, что ее бывший муж изменял ей с Анастасией. Сама же блогерша эту информацию опровергает.

Ранее Алсу призналась, что ее не задевают нападки со стороны Анастасии Решетовой.