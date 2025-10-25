29-летний блогер Влад Бумага задолжал налоговой более 343 тысяч рублей

Влад Бумага задолжал налоговой более 343 тысяч рублей. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Популярный блогер Влад А4 оказался под пристальным вниманием налоговой службы. По данным источника, у него числится задолженность перед налоговыми органами в размере 343 824 рублей.

Сумма, конечно, не сильно большая по меркам миллионов просмотров и подписчиков блогера. На данный момент его счета не заблокированы, но если вопрос затянется, это может повлиять на повседневные дела.

«Пока счета не заблокированы, но если дело затянется, придется и из аэропорта домой возвращаться», — комментируют ситуацию в близких к блогеру источниках.

Напомним, Влад Бумага является одним из самых узнаваемых российских блогеров. Его ролики собирают миллионы просмотров, а социальные сети насчитывают миллионы подписчиков.

Влад пока официальных комментариев по ситуации не давал.

Ранее мы писали о том, что производители бумаги потребовали от блогера Влада А4 миллионы рублей.

Также сообщалось, что звезда «Кадетства» Емельянов не платит алименты и должен налоговой.