29-летний актер Сергей Городничий сделал предложение своей возлюбленной. Об этом стало известно из соцсетей.

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий поделился в блоге видео — на кадрах видно, как актер прогуливается по набережной Санкт-Петербурга вместе с девушкой Валерией.

В какой-то момент Городничий встает на колено и протягивает роскошное кольцо возлюбленной. Валерия на предложение ответила положительно и поцеловала актера.

В комментариях подписчики начали поздравлять пару: «Счастья безграничного», «Будьте самыми счастливыми и проживите вместе рука об руку всю жизнь!», «Поздравляем вас, ребята!».

Напомним, ранее Сергею Городничему приписывали роман с коллегой по сериалу Никой Здорик, однако актер сразу заявил, что романтических отношений между ними нет.

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