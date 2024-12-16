28-летняя певица Клава Кока вышла в свет в кожаном топе и брюках на шнуровке

Певица Клава Кока вышла в свет в кожаном топе и брюках на шнуровке. Исполнительница хита «Покинула чат» посетила квартирник VK в эффектном образе. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала наряд.

Знаменитость активно работает и успевает посещать различные мероприятия. Для выхода в свет она выбрала комплект, состоящий из черных брюк на шнуровке и кожаного топа с молнией. 28-летняя Клава дополнила образ аксессуарами, сделала высокую прическу с прядями у лица и трендовый макияж с губами в коричневом оттенке.

Напомним, что недавно певица рассказала об изменениях в личной жизни. Девушка призналась, что рассталась с блогером Александром Повериным. По ее словам, парень избегал ее родственников и в некоторых моментах смущал ее своим поведением. Сам же парень в соцсетях не стал раскрывать подробности разрыва и дал понять, что не хотел бы выносить это на публику. Его удивило поведение бывшей избранницы.

Знакомство Коки с бойфрендом случилось во время съемок романтического шоу «Сердце Клавы». Она сразу обратила внимание на высокого Александра и даже говорила, что видит в нем будущего мужа и отца своих детей. Но в итоге они расстались и разъехались.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока сделала ремонт в своей шикарной квартире и добавила много деталей в розовом цвете. Ее жилище стало похоже на домик Барби.