28-летний Егор Крид погасил задолженность перед ФНС, заплатив более миллиона рублей

В последнее время все внимание публики приковано к Елене Блиновской. Недавно женщину задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ, и причиной этого стал ее внушительный долг перед государством. После произошедшего правоохранительные органы принялись за проверку звезд, зарабатывающих в социальной сети. На сегодняшний день уже заблокированы счета компаний Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой. Как сообщает Telegram-канал Shot, Егор Крид решил не дожидаться подобной участи и в срочном порядке решил свои проблемы.

Выяснилось, что певец погасил задолженность перед ФНС, заплатив более миллиона рублей. Вот почему теперь у правоохранительных органов не должно быть вопросов к исполнителю хита «Невеста».

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Елена Блиновская остановила продажу марафонов из-за боязни попасть в СИЗО. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой друг Вячеслава Зайцева высказался об отсутствии Аллы Пугачевой на его похоронах. Мужчина заявил: «Проблем выше крыши». Полное высказывание Вадима Хусаинова читайте в этой статье.