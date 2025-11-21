27-летняя жена Рузиля Минекаева сообщила, что сделала ринопластику. Азиза раскрыла подробности операции в соцсети.

В личном блоге жены актера появились честные снимки, на одном из них она запечатлена с повязкой на носу. По словам знаменитости, ей тяжело далось решение об операции из-за страха осуждения.

«Понимаю, что будут осуждать и говорить зачем, ведь у меня и так был хороший нос. Но я не смогла его в себе принять. Еще со школьных лет хотела изменить форму клюющего кончика. Последние пару лет я колола филлер, чтоб его как-то приподнять и была уверена, что никогда в жизни не решусь на ринопластику», — высказалась Азиза.

Жена Рузиля призналась, что сделала операцию на свои деньги. Также она уточнила, что довольна новой внешностью.

К слову, не все поклонники поддержали ее решение. По мнению фолловеров, Азизе нужно сходить к психологу и научиться себя принимать.

«Вам бы к психологу сходить. Главное, чтобы не стало хуже, чем было. А нос и правда был красивый», — написали россияне.

