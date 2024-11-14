27-летняя певица Mia Boyka показала лицо «с морщинками» без фотошопа и фильтров

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, показала лицо без фотошопа и фильтров. 27-летняя знаменитость опубликовала снимок и отметила, что теперь все увидели ее морщины.

Недавно исполнительница делилась снимками, которые были сделаны до ее популярности. Публика отреагировала на это с восторгом, поэтому девушка решила еще раз порадовать подписчиков честными кадрами из жизни.

Для начала она поинтересовалась в соцсетях, готовы ли фанаты увидеть ее без фотошопа. Мария не скрывала, что при публикации кадров ретуширует их, чтобы выглядеть лучше.

Когда Бойко поделилась кадрами без обработки, некоторые отметили, что ничего не изменилось.

«Ну, морщинки стало видно», — заявила певица.