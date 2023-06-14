27-летняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк задумалась о покупке квартиры в Москве

В последнее время все внимание публики приковано к наследнице Анастасии Заворотнюк. В конце 2022 года 27-летняя дочь актрисы покинула вместе с возлюбленным территорию РФ и перебралась в ОАЭ. Анна Заворотнюк не скрывает своего восторга от жизни в Дубае, однако ее сильно беспокоит то, что в России осталась семья. Вот почему девушка вышла на связь с подписчиками и заявила о возможной покупке квартиры в Москве.

По словам Анны, ей бы не хотелось «обрывать связь» с Россией. Для нее Москва — это город с «лучшей инфраструктурой в мире» и хорошими возможностями для развития бизнеса. При этом наследница Анастасии пожаловалась на то, что в столице она чувствует себя уставшей, вот почему ей важно иметь комфортное место для отдыха в этом городе.

«Москва — город, который забирает энергию, поэтому важно иметь место, где ты можешь быть самим собой», — высказалась Заворотнюк.

Ранее стало известно, с чем связан внезапный приезд Анны в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

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