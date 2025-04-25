27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В Сети появились фото Александры в свадебном платье.

В личном блоге звездная наследница опубликовала кадры с торжества, на которых позировала в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха девушка не захотела.

«Такие новости на сегодня», - поделилась Александра.

Судя по кадрам, молодожены устроили скромный праздник только для самых близких людей. Они собрались в ресторане, в котором не было даже никаких ярких украшений – только цветы в небольших вазах на длинном прямоугольном столе, покрытом белой скатертью.

К слову, о муже Александры неизвестно ничего. Она предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому поклонники не знают даже имени мужчины. По слухам, раньше девушка встречалась с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.

Ранее Анастасия Волочкова за день до свадьбы дочери раскритиковала ее жениха и предсказала скорый развод.