27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж
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27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В Сети появились фото Александры в свадебном платье.
В личном блоге звездная наследница опубликовала кадры с торжества, на которых позировала в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха девушка не захотела.
«Такие новости на сегодня», - поделилась Александра.
Судя по кадрам, молодожены устроили скромный праздник только для самых близких людей. Они собрались в ресторане, в котором не было даже никаких ярких украшений – только цветы в небольших вазах на длинном прямоугольном столе, покрытом белой скатертью.
К слову, о муже Александры неизвестно ничего. Она предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому поклонники не знают даже имени мужчины. По слухам, раньше девушка встречалась с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.
Ранее Анастасия Волочкова за день до свадьбы дочери раскритиковала ее жениха и предсказала скорый развод.