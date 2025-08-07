27-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара снялась в шортах на пляже в Турции

Дочь телеведущего Леонида Якубовича опубликовала в личном блоге фото, сделанное в Турции. На снимке 27-летняя Варвара позировала в шортах и топе, стоя спиной к камере.

Как призналась звездная наследница, конец июля она проводила на турецком побережье. Варваре удалось отдохнуть несколько дней у моря, после чего она вернулась домой. Однако, несмотря на конец отпуска, она продолжает пересматривать фото, которые сделала на курорте.

«Позавчера вернулась в Москву, но голова все еще в Турции. Голова все еще в отпуске», - поделилась Варвара.

С кем девушка отдыхала за границей, неизвестно. Дочь Якубовича предпочитает держать личную жизнь в тайне. Светские мероприятия она тоже посещает крайне редко. Варвара не захотела становиться знаменитостью как отец, поэтому после окончания школы поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Сейчас она занимается литературной деятельностью под псевдонимом Barbara Vido.

Ранее дочь Леонида Якубовича показала подарок отцу на 80-летие.