26-летняя внучка актера Михаила Боярского Катерина снялась в кружевном наряде

Внучка актера Михаила Боярского опубликовала в соцсетях кадры из новой фотосессии. 26-летняя Катерина Боярская позировала в кружевном наряде. На ней было боди, белая юбка и меховая жилетка.

Звездная наследница устроила съемку в белых и розовых цветах. Она была с ярким макияжем и распущенными волосами, но на некоторых кадрах на ее голове были бигуди. Свой наряд она дополнила босоножками в золотистом цвете и аксессуарами. Она оставила короткую подпись под фото и напомнила о себе.

«Катерина Сергеевна», – написала внучка артиста.

Поклонники оценили внешность девушки и написали ей множество комплиментов. Они сравнили ее с императрицей, а в комментариях отметилась даже дочь Боярского – Елизавета. Она поставила лайк на публикации.

Напомним, что Катерина является дочерью Сергея Боярского, который появился на свет в первом браке актера. Она – внучка Михаила Боярского. У него еще есть дочь Елизавета, которая счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. У них есть двое сыновей.

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