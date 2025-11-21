26-летняя падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис переехала с мужем в Гонконг

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис переехала с мужем в Гонконг. Об этом 26-летняя девушка сообщила на своей страничке в соцсети.

Ева выросла и училась в Лондоне, но теперь переехала в Китай. Падчерица народного артиста России призналась, что уже освоилась в новом месте.

«Думаю, уже освоилась здесь. Гонконг быстро стал ощущаться уютным и знакомым», — объяснила она, пояснив, что переехала на постоянное место жительства.

Ева появилась на свет в браке Инны Михайловой с футболистом Андреем Канчельскисом. Недавно девушка вышла замуж. Ее избранником стал однокурсник по имени Александр.

Отметим, что девушка старается не афишировать личную жизнь, поэтому практически не рассказывает о своем возлюбленном. Зато Ева делилась подробностями отношений со Стасом Михайловым. По признанию Канчельскис, они отлично ладят с отчимом.

Ранее певец Стас Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о своей жизни. Артист решился на это, чтобы вдохновить других собственным примером.