26-летняя падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис переехала с мужем в Гонконг
Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис переехала с мужем в Гонконг. Об этом 26-летняя девушка сообщила на своей страничке в соцсети.
Ева выросла и училась в Лондоне, но теперь переехала в Китай. Падчерица народного артиста России призналась, что уже освоилась в новом месте.
«Думаю, уже освоилась здесь. Гонконг быстро стал ощущаться уютным и знакомым», — объяснила она, пояснив, что переехала на постоянное место жительства.
Ева появилась на свет в браке Инны Михайловой с футболистом Андреем Канчельскисом. Недавно девушка вышла замуж. Ее избранником стал однокурсник по имени Александр.
Отметим, что девушка старается не афишировать личную жизнь, поэтому практически не рассказывает о своем возлюбленном. Зато Ева делилась подробностями отношений со Стасом Михайловым. По признанию Канчельскис, они отлично ладят с отчимом.
