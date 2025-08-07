26-летняя падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис вышла замуж

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис вышла замуж. Личность возлюбленного девушка не раскрывает. Кадрами с церемонии она поделилась в личном блоге.

На снимках, опубликованных в Сети, Ева позировала в белом классическом платье А-силуэта с длинным шлейфом и открытой спиной. Жених девушки выбрал для свадьбы классический черный костюм и белую рубашку.

Судя по всему, свадьба 26-летней Канчельскис была скромной и для узкого круга людей. Присутствовал ли на празднике звездный отчим Евы, пока неизвестно.

Отметим, что девушка старается не афишировать личную жизнь, поэтому практически не рассказывает о своем возлюбленном. Зато Ева делилась подробностями отношений со Стасом Михайловым. По признанию Канчельскис, они отлично ладят с отчимом.

К слову, до встречи с мужем падчерице певца приписывали роман с Анатолием Цоем. В окружении пары рассказывали, что они нравились друг другу, но в итоге решили остаться друзьями.

