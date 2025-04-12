26-летняя дочь Алексея Серебрякова вышла замуж. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь актера Алексея Серебрякова поделилась радостной новостью в личном блоге — 26-летняя Дарья выложила фотографии с бракосочетания. Девушка выбрала для торжества короткое белое платье и белые ботинки. В качестве аксессуаров она надела фату и полупрозрачные перчатки.

Жених Дарьи надел на торжество белую футболку, брюки и длинное пальто.

Судя по комментариям, свадьба стала неожиданностью даже для знакомых девушки: «Шок! Поздравляем, счастья молодым!»; «Ну и жук! Ура!»; «Ничего себе, вот это новости! Красотка, поздравляю!».

Напомним, у Алексея Серебрякова трое детей: дочь Дарья, братья Степан и Данила.

Ранее мы писали о том, что невеста Григория Лепса встревожила ответом на вопрос о подготовке к свадьбе.