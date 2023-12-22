26-летний певец ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры

Певец ЮрКисс, настоящее имя которого Юрий Киселев, перед своим днем рождения 21 декабря шокировал поклонников, объявив о завершении музыкальной карьеры. После этого, как сообщили в его команде, он просто пропал. Уже несколько дней 26-летний артист не выходит на связь.

Начав работать в шоу-бизнесе еще в 2012 году, Юрий смог за это время поработать со многими звездами, а также обзавестись целой армией поклонников. Вот только, кроме искусства, ему всегда нравился еще и бизнес. Поэтому к своему 26-летию вокалист принял решение уйти со сцены и заняться другой деятельностью.

Никаких комментариев после этого заявления певец не давал, а, когда журналисты StarHIt попытались с ним связаться, выяснилось, что он пропал. Об это рассказал операционный директор музыкального лейбла Rocket Records Михаил Хавкин. По его словам, ни коллеги, ни друзья не могут дозвониться до артиста уже несколько дней.

«Юрий не выходит на связь уже три дня — ни лейбл, ни друзья не могут с ним связаться, хотя обычно время его ответа составляет 5-10 минут. Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было», - заявил Хавкин.

В настоящее время никто не знает о местонахождении ЮрКисса. Он по-прежнему не отвечает на звонки и сообщения.

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