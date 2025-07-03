25-летняя внучка Иосифа Кобзона Мишель впервые стала мамой

25-летняя внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт впервые стала мамой. Радостной новостью девушка поделилась в социальных сетях.

Мишель родила в начале мая, но долго держала эту новость в секрете. Рассказать о пополнении в семье она решилась только сейчас. Молодая мама опубликовала снимок малыша в бежевом костюмчике, прикрыв его лицо голубым сердечком. Возможно, таким образом девушка намекает, что у нее родился мальчик. Однако официально пол ребенка Мишель еще не объявляла.

Рапопорт отметила, что малышу исполнилось два месяца. Значит, он родился в начале мая.

В июле 2024 года Мишель сообщила поклонникам, что ей сделали предложение. Она показала бриллиантовое кольцо, которое ей подарил возлюбленный. И в конце года они сыграли свадьбу. Избранником внучки артиста оказался израильтянин Бен Джордж — он занимается созданием дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Внучка певца окончила юридический факультет Оксфордского университета. Поступление в престижный вуз было давней мечтой Рапопорт.

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