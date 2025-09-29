25-летняя падчерица Ивана Урганта закрутила новый роман с российским рэпером: что известно о ее бойфренде

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вступила в новые отношения после расставания с молодым человеком по имени Муса. По данным StarHit, девушка встречается с российским рэпером, который выпускает треки под псевдонимом 9mice.

Эрика около двух лет была счастлива с двоюродным братом однокурсницы. В соцсетях она делилась, что Муса отличался от всех ее предыдущих парней. В нем она видела мужскую версию себя. Сам Муса тоже подчеркивал серьезность этих отношений, заявляя, что видит Эрику своей будущей женой. Однако, несмотря на это, молодые люди расстались, после чего Кикнадзе встретила новую любовь.

Предположительно, теперь бойфрендом девушки является российский рэпер Сергей Дмитриев. Ему 25 лет и он позиционирует себя как музыкант и продюсер. Известно, что он родился на Дальнем Востоке, а сейчас пытается строить карьеру в шоу-бизнесе. У 9mice есть альбом, состоящий из 11 композиций, а также он работал с артистом Kai Angel.

О личной жизни рэпер предпочитает не распространяться. В Сети есть информация, что он не женат, но состоял в отношениях со стилистом Режиной. Что послужило причиной расставания, неизвестно.

