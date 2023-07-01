25-летняя дочь звезды «Бандитского Петербурга» Евгения Сидихина вышла замуж за аналитика

В первый день июля в семье звезды «Бандитского Петербурга» Евгения Сидихина состоялся большой праздник. Его 25-летняя дочь Аглая вышла замуж. Ее избранником стал финансовый аналитик по имени Владислав, с которым она встречалась на протяжении двух лет.

Как стало известно изданию StarHit, церемония прошла в Санкт-Петербурге. Туда съехались друзья и родственники молодоженов из разных регионов и даже стран. Невеста призналась, что изначально они не хотели делать пышное и масштабное торжество, отдавая предпочтение скромному празднику, однако ее мама помогла найти площадку, которая предполагала наличие большого списка гостей.

Примечательно, что звездная наследница со своим возлюбленным не стали брать денег от родителей и накопили на свадьбу сами. «Каждый месяц откладывали деньги. Для нас церемония — это первая совместная крупная трата», - поделилась Аглая и подчеркнула, что за бюджет отвечал именно муж.

Отметим, что Евгений Сидихин с супругой хорошо относятся к новоиспеченному зятю. Они уважают Владислава и считают, что с ним их дочь находится в надежных руках. «Мама и папы в восторге от Влада», - призналась девушка.

Пока в планах молодоженов только свадебное путешествие. Они уверены, что куда-то отправятся, чтобы отметить событие вдвоем. Правда, на данный момент до сих пор все еще не определились с направлением.

Ранее выдала замуж дочь и телеведущая Екатерина Стриженова. Теперь она с грустью признает, что у нее уже оба ребенка выросли.