25-летняя блогер Дилара Зинатуллина сделала пластическую операцию после похудения

25-летняя блогер и бывшая жена певца Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) Дилара Зинатуллина сделала пластическую операцию. Она решилась на коррекцию груди.

По словам блогера, решающим фактором стало резкое похудение. Дилара выбрала хирурга Дмитрия Мельникова.

Геолокация в соцсетях указывает на то, что процедура проходила в клинике Дубая. Перед операцией блогеру выдали браслет, а также чулки и халат. Дилара не скрывала, что сильно волновалась.

Операция заняла два часа. Удивление у девушки вызвало то, что у каждого импланта есть собственный QR-код, который содержит полную историю изделия.

Зинатуллину после операции поддерживали друзья: ее навещали с цветами и сладостями. Сейчас Дилара проходит финальный этап реабилитации.

Ранее сообщалось, что блогер Милана Тюльпанова сделала 10 пластических операций. Она призналась, что больше не готова к изменениям во внешности при помощи хирурга. Милана согласилась бы на операцию только по показаниям.