25-летняя актриса из Тамбова: известна личность новой возлюбленной звезды «Слова пацана», объявившего о разводе

Звезду сериала «Слово пацана» Андрея Максимова застали с новой возлюбленной. Еще в июле актер объявил о разводе с 36-летней женой Софией Сливиной.

О новых отношениях стало известно изданию Super. Максимов был замечен на прогулке с 25-летней актрисой Софьей Шидловской. Пару увидели в районе метро Маяковская в Москве. Возлюбленные держались за руки.

О Шидловской известно, что ей 25 лет, родилась в Тамбове, закончила ГИТИС. Софья является актрисой МХТ им. Чехова. Играла главные роли в фильмах «Наводнение, «Ветивер» и других.

Жена 26-летнего Максимова тоже актриса. Со Сливиной ему удалось сохранить хорошие отношения, в браке родился сын, мальчику сейчас 4 года.

Ранее сообщалось о личности парня 14-летней дочери певицы Веры Брежневой. Выяснилось, что ему 21 год, зовут Андрей. После переезда в Италию молодой человек взял фамилию Андерсон.