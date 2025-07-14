25-летний сын Игоря Верника рассекретил роман с актрисой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Сын актера Игоря Верника Григорий рассекретил роман с 19-летней звездой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Полиной Гухман. Пара появилась на вечеринке в рамках IX Фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Кадры с мероприятия распространились в Сети.

На светском вечере артисты не скрывали чувств друг к другу. Для фотографов они позировали, держась за руки. При этом подробностями романа они пока не поделились.

Напомним, что 25-летний сын Верника решил пойти по стопам звездного отца. Он окончил Школу-студию МХАТ. На данный момент он служит в Театре на Малой Бронной, которым руководит режиссер Константин Богомолов.

О личной жизни Григория известно немного. СМИ сообщали в 2024 году, что Верник встречался с 21-летней звездой «Папиных дочек» Полиной Денисовой. Однако судя по всему их роман подошел к концу.

Ранее Игорь Верник рассказал, почему его сын не хочет снимать в кино вместе с отцом.