25-летнего футболиста Матвея Сафонова заметили во Франции с зашитым глазом. Он раздал автографы и уехал на своем «Ауди».

На внешний вид российского футболиста, вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» обратил внимание Telegram-канал Mash.

Сафонова сняли у базы ПСЖ. Футболист был с разбитым лицом, на левой брови видны швы.

Пока неизвестно, подрался Сафонов или травмировался на тренировке. Источник обращает внимание на то, что трансфер футболиста состоялся месяц назад.

Он перешел во французскую команду в июне. Контракт с Сафоновым заключен на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Сафонов просил суд снизить размер алиментов до 300 тыс. рублей в месяц вместо уплаты 25% заработка. Его адвокат заявлял о нестабильных доходах спортсмена. Также отмечалось, что футболист оставил квартиру матери ребенка.

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