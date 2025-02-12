«25 лет назад можно было купить за $15 тысяч»: Юрий Лоза высказался об отсутствии звания заслуженного артиста

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не жалеет об отсутствии у него звания заслуженного артиста. По его словам, он бы мог купить его, но не стал.

Лоза уже много лет выступает на сцене и радует поклонников своим творчеством, но звание за свои заслуги до сих пор не получил. Композитор отметил — раньше его это заботило. Он несколько раз подавал документы. Но сейчас уже смирился.

«У Владимира Высоцкого тоже не было званий. Как мне все говорят: ты находишься в компании такого великого человека, а не тех, кто сегодня имеет это звание. 25 лет назад вообще можно было купить это звание за $15 тысяч. Но я не стал этого делать», - заявил Юрий в беседе с Ura.ru.

По признанию Лозы, ему обещали присвоить звание после Алсу и Инны Маликовой, но этого не произошло. Он заявил, что получил лишь грамоту за свой вклад в музыку.

Неоднократно артисту предлагали воспользоваться связями, чтобы получить звание. Но так поступать Юрий Лоза не намерен. Он подчеркнул — ничего выпрашивать он не собирается.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал творчество певицы Клавы Коки.