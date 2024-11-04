24-летняя звезда Comedy Club Екатерина Шкуро стала мамой во второй раз

Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро стала мамой во второй раз. 24-летняя актриса сообщила в своем блоге, что родила мальчика.

«Собираюсь на самое важное свидание, но молодой человек сильно опаздывает», — сообщила Екатерина, отправляясь в роддом.

При этом она последовала примеру недавно родившей Марии Погребняк и сделала макияж перед родами.

«Добро пожаловать в этот мир!» - радостно сообщила актриса в своем Telegram-канале, отметив, что вес малыша составил 3982 грамма, а рост - 53 сантиметра.

Екатерина Шкуро замужем за блогером Дмитрием Козловым. У пары есть также двухлетняя дочь Аврора.

Ранее Екатерина призналась, что очень хочет сына. Актриса отметила, что ее дочь очень самостоятельная и выразила надежду, что мальчик будет иметь тесную связь с мамой.

Также сообщалось, что певица Кети Топурия впервые после родов вышла в свет и пожаловалась на фигуру. 31 июля 2024 года она родила дочь Николь.