24-летняя внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт вышла замуж за израильтянина

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт вышла замуж. Избранником 24-летней девушки стал израильтянин Бен Джордж.

В июле 2024 года Мишель сообщила поклонникам, что ей сделали предложение. Она показала бриллиантовое кольцо, которое ей подарил возлюбленный. И в конце года они сыграли свадьбу.

В личном блоге Мишель показала фото в белом платье. Она выбрала для торжества классический закрытый наряд с длинным шлейфом. А жених был в черном костюме.

Судя по кадрам, которые опубликовала девушка, торжество было несильно масштабным. Молодожены пригласили только самых близких.

Отметим, что муж Мишель — 31-летний гражданин Израиля. У него есть собственный бизнес по созданию разного вида конструкций и дизайнерских изделий. Также он ведет свой блог.

К слову, Рапопорт не пошла по стопам знаменитого дедушки и не захотела связывать жизнь с творчеством. Пару лет назад она окончила юридический факультет в Оксфордском университете.

Ранее появилась информация, что Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе.