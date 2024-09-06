23-летняя жена Александра Петрова снялась в костюме почти за 90 тысяч рублей

Жена актера Александра Петрова Виктория приняла участие в новой фотосессии. Для съемки она выбрала костюм от российского дизайнера, который стоит 86 тысяч рублей. Также к нему она подобрала украшения и туфли.

В социальных сетях супруга звезды «Полицейского с Рублевки» показала фанатам новый снимок. На нем она была в белом корсете и юбке с баской из прозрачной ткани. Волосы Виктория оставила распущенными, а в уши вдела длинные сверкающие серьги. Позировала она, не глядя в камеру, на фоне усадьбы.

Другими кадрам с фотосъемки 23-летняя девушка пообещала поделиться позже.

Напомним, что Виктория неожиданно для многих стала женой Петрова в прошлом году. Долгое время актер встречался с коллегой Стасей Милославской, которая мечтала о свадьбе с ним. Однако вдруг Александр опубликовал фото с незнакомкой и заявил, что женился на ней.

Позже выяснилось, что они познакомились случайно, и спустя пару свиданий Петров решил сделать ей предложение. Новость стала шоком и для Стаси, которая не знала об отношениях актера с Викторией.

Ранее Александр Петров отреагировал на новый образ жены Виктории.