23-летняя внучка Ельцина поделилась совместными кадрами с сыном Березовского. Об этом стало известно из соцсетей.

Мария Юмашева выложила очередную серию снимков из отпуска. Внучка Бориса Ельцина не рассказывает, куда именно отправилась отдыхать. На одном из снимков ее обнимает младший сын Бориса Березовского — Глеб.

Пара предстала на фото в парных кепках с одинаковыми надписями, но разных цветов.