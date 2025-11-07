«Он готовится»: как SHAMAN и Мизулина проводят медовый месяц

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально оформили брак. Церемония бракосочетания состоялась 5 ноября в Донецке и прошла в закрытом формате. Представитель пресс-службы исполнителя хита «Я русский» рассказал в беседе с изданием «Абзац», что даже после такого события артист не намерен сбавлять рабочий темп.

Журналисты задались вопросом, как молодожены проведут свой медовый месяц. Ярослав будет работать в прежнем режиме. Артист активно готовится к предстоящим выступлениям.

«В конце месяца у артиста будет два больших концерта в Москве. Он к ним готовится», — сообщил представитель звезды.

Концертная деятельность SHAMANа продолжается без перерывов. Уже в эту субботу, 8 ноября, он выступит с концертом в Сочи. Далее гастрольный график артиста включает выступления в Смоленске и Брянске.

