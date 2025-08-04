23-летняя внучка Бориса Ельцина снялась с возлюбленным Березовским во Франции

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в личном блоге новые фото с возлюбленным Глебом Березовским. Пара сейчас находится в отпуске во Франции.

Мария снялась с избранником на фоне морского пейзажа. Глеб обнимал девушку за плечи и смотрел в камеру без улыбки. Также в подборке новых снимков Юмашевой оказалось ее селфи с яркой помадой на губах, а также кадр с загорающим в бассейне Березовским.

Напомним, что Мария встречается с Глебом с 2023 года. Молодой человек является наследником олигарха Бориса Березовского. До романа с ним Ямашева состояла в отношениях с футболистом Федором Смоловым. Но надолго они не смогли сохранить связь. После расставания спортсмен сошелся с диджеем Кариной Истоминой. Они поженились и сейчас воспитывают вместе ребенка.

К слову, Мария Юмашева уже давно живет за границей. Однако иногда она все же приезжает в Россию. Так, в начале 2025 года девушка организовала выставку в Москве, посвященную бабушке Наине Ельциной.

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