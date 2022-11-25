23-летняя дочь Славы вышла замуж за молодого избранника

Старшая наследница популярной исполнительницы Славы связала себя узами брака с 25-летним возлюбленным. В Сети появились первые кадры со свадьбы 23-летней Саши Морозовой.

По данным издания Super, пара выбрала роскошный ЗАГС в Барвихе. Девушка не афишировала в соцсетях своего возлюбленного, но журналистам удалось выяснить, что его зовут Андрей. Он далек от шоу-бизнеса и работает в сфере авто.

Поклонники заметили, что невеста очень волновалась, но выглядела прекрасно. Она стояла рядом с женихом в роскошном белом платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Девушка была с распущенными волосами и легким макияжем. Она не забыла дополнить свой образ фатой.

На кадрах видно, что новобрачных окружают друзья и родственники. Среди них стоит Слава. Она снимает торжественный момент на камеру телефона и не может сдержать слез. Кадры можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, как наследница артистки устроила дебош в московском отеле.