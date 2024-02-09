23-летняя дочь певца Маликова Стефания показала новое лицо и удивила фанатов. Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне дочь Дмитрия Маликова выложила в соцсетях фотографии с отдыха в Италии. Однако не всем подписчикам Стефании понравились результаты фотосессии. Большинство из них обратили внимание на изменения лица дочери знаменитости.

«Скулы заострились под неестественным углом», «Почему подбородок приобрел форму капли?», «Стеша. Вы же красавица. Зачем вы так с собой», «Что за мода вкачивать в подбородок филлеры?» — поинтересовались подписчики.

Сама Маликова пока никак не прокомментировала слухи о вероятной пластической операции. Напомним, Стефания Маликова с 2021 года встречается со звездой хоккея Кириллом Капризовым. В какой-то момент пара расставалась, однако сейчас они снова вместе и намерены жениться.

Ранее мы писали о том, что Капризов высказал желание устроить мальчишник в Европе перед свадьбой с Маликовой.