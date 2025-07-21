23-летняя блогерша Юлия Гаврилина оконфузилась на концерте из-за фонограммы

23-летняя блогерша Юлия Гаврилина оконфузилась на VK Fest. На сцене артистка не попадала в слова своей же песни Drama Queen. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Зрители рассказали, что выступление Юлии не задалось с самого начала. Она открывала рот мимо фонограммы и не попадала в музыку. Однако потом звук наладился, и Гаврилина допела без каких-либо проблем. Случившееся на фестивале звезда соцсетей никак не прокомментировала.

Напомним, что Юлия Гаврилина не в первый раз попадает в неловкую ситуацию на концерте. В начале июля певица выступила на юбилее «Нового Радио». Зрители не слышали голос артистки, из-за чего позже обвинили ее в отсутствии вокальных данных. Эта ситуация сильно задела блогершу. Она признавалась, что реакция людей ее расстроила, так как проблема была в ушных мониторах, и с ней столкнулась не только она.

Юлия Гаврилина прославилась благодаря коротким роликам в социальных сетях, но позже начала выпускать треки. Наиболее известные песни «Жу Жу», «Все равно», «Забей и просто танцуй».

Ранее Юлия Гаврилина вспомнила, как Сергей Лазарев отказался с ней работать.