22-летнюю звезду TikTok Валю Карнавал застали за поцелуями с новым возлюбленным

Популярный блогер и начинающая певица Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, после скандального расставания сначала с Егором Кридом, а потом с блогером Сашей Стоуном долгое время скрывала свою личную жизнь. Сейчас же в жизни 22-летней артистки появился новый возлюбленный.

По данным StarHit, избранником Валентины стал рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan. В 2022—2023 годах он был признан артистом года по версии музыкальной платформы VK Музыка. Молодому человеку всего 22 года, хотя многие поклонники считают, что он выглядит гораздо старше своих лет.

Недавно артистов заметили за поцелуем и нежными объятиями. При этом сами они предпочитают не комментировать личную жизнь.

Ранее Валя Карнавал, аудитория которой составляет более 27 млн человек, пополнила свой автопарк. Девушка приобрела оранжевый BMW. Цена на автомобиль начинается от 10 млн рублей.