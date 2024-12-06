22-летнюю фигуристку Алину Загитову раскритиковали за выбор необычного платья
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22-летнюю фигуристку Алину Загитову раскритиковали за выбор необычного платья. Спортсменка столкнулась с хейтом в соцсети.
Алина Загитова стала гостьей мероприятия, на котором подводили музыкальные итоги года. Для выхода в свет спортсменка выбрала платье с открытыми плечами, сделанное из двух слоев. Первый слой состоит из черной короткой ткани, второй — из серебристой и длинной. Ее образ дополнили черные колготки, босоножки и ювелирные украшения.
Увидев снимки, пользователи Сети раскритиковали наряд Загитовой и ее внешность.
«Все уже себе накачала? Где она вообще взяла это платье? Видно, как неудобно в нем двигаться», — написали подписчики.
К слову, Загитова не стала отвечать на критику.
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