Стоит миллиарды: раскрыта судьба отеля Софии Ротару в Крыму

Бывший концертный директор Софии Ротару рассказал, что певица не продала виллу в Крыму. По словам Сергея Лаврова, бутик-отель артистки в Ялте не продан, не работает и сейчас закрыт. Об этом сообщает News.ru.

Музыкальный продюсер отметил, что у звездной семьи не было цели продать виллу.

«Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать. Он не функционирует как отель», – поделился мужчина.

Лавров отметил, что изначально Ротару делала дом таким, в котором сама бы хотела жить. Поэтому там все очень дорогое, в том числе итальянская мебель ручной работы. Экс-директор считает, что это был просчет знаменитости.

Сергей рассказал, что отель располагается в центре Ялты, но у него нет отдельной территории, личного пляжа и въезда. Он отметил, что до пяти звезд гостиница не дотягивает, и там нет бассейна. Без этого люди просто не хотели туда идти.

СМИ пишут, что София Ротару пыталась избавиться от виллы во время пандемии. Она хотела продать ее за 2,24 млрд руб.

Ранее Надежда Бабкина заявила о попытке Софии Ротару приехать в Россию.