22-летняя фаворитка Константина Меладзе высказалась о его разводе с Брежневой

Солистка нового состава группы «ВИА Гра» София Тарасова ответила на слухи о том, что разбила семью продюсера Константина Меладзе и Веры Брежневой.

По словам 22-летней певицы, 60-летний Меладзе для нее лишь наставник, и их объединяет работа, а не личные чувства.

«Нас ничего не связывает, кроме музыки. Не знаю, каким сумасшедшим человеком надо быть, чтобы верить в новости о нашем романе. У нас большая разница в возрасте», - сказала Тарасова в интервью Natalie Next Door на YouTube.

Артистка также добавила, что благодарна продюсеру за все, что он сделал для нее, и подчеркнула, что ни в одном другом проекте не смогла бы получить то, что дал ей Меладзе.

«Когда человек недалекий, то единственное оправдание, которое он может найти в этом всем, это только то, что у нас все за деньги или через постель. Поэтому жаль, когда люди так думают. Но мне смешно, когда мне пишут, что я разбила семью Кости и так далее», — сказала Тарасова.

Она также предположила, что слухи о романе появились после выхода их совместной песни. При этом дальнейшая судьба «ВИА Гры» сейчас неизвестна, так как Меладзе поставил проект на паузу.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «Виа Гра». Долгое время они скрывали свои отношения, а после Меладзе ушел от жены Яны Сумм. Через восемь лет брак Брежневой и Меладзе распался.

Ранее певец Валерий Меладзе отреагировал на слухи о том, что его брат Константин Меладзе и его супруга Вера Брежнева развелись из-за политики. По его словам, эта информация не соответствует действительности.