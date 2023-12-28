«В 2024 году хочу сняться минимум в двух кинопроектах»: Юлия Гаврилина о «Блеске», карьере и работе с Долиной
Актриса Юлия Гаврилина рассказала о съемках в сериале «Блеск» с Ларисой Долиной.
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В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера сериала «Блеск», который наделал немало шума еще до выхода, представив свой звездный актерский состав. В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова и многие другие. Одна из ролей досталась молодой актрисе Юлии Гаврилиной, которая только недавно начала свой путь в кинематографе. Тем не менее, режиссеры уже видят в ней потенциал и доверяют раскрывать весьма интересных героинь. Портал «Страсти» поговорил с Юлией о том, как она попала в «Блеск», о работе с певицей Ларисой Долиной и стереотипе, что Интернет-знаменитости не должны попадать в киноиндустрию.
— Юлия, расскажите, как попали в сериал «Блеск»? Как проходил кастинг и пробы?
— Попала в сериал так же, как и все остальные актеры — получила приглашение на пробы. Сами пробы прошли максимально комфортно, хотя в каких-то моментах мне казалось, что я не справляюсь, и из-за этого было волнение. Но в итоге я прошла, и когда мне об этом сообщили, я была очень счастлива!
— Чем вас привлек этот проект, почему решили в нем принять участие? Был ли какой-то решающий момент, когда вы поняли: «Да, это мое»?
— Мне эта история показалась достаточно нетипичной, с какой-то особой энергией. Более того, часть сериала снималась за границей, а одну из главных ролей исполнял иностранец — для меня, как для актрисы, это был абсолютно новый и неизведанный опыт. Захотелось стать частью такого захватывающего проекта.
— Давайте поговорим немного о вашей героине. Кто она?
— Настя — 18-летняя девушка, которая влюблена в Серкана и ждет от него ребенка. Моя героиня довольно легкомысленная и избалованная, живет в своем мире, и в этом мы с ней совсем не похожи. Тем не менее, Настя близка мне своей добротой, верой в любовь и искренностью.
— Как готовились к роли? Обращались ли за помощью к более опытным коллегам?
— Я занималась актерским мастерством с актрисой Юлией Сериной. Она меня очень поддерживала от начала и до конца, и в принципе стала тем человеком, который увидел и раскрыл во мне талант, погрузил в мир кино.
— В «Блеске» вы довольно близко взаимодействовали с Ларисой Долиной. Как вам работалось с ней на площадке?
— Возвращаясь в период нашей совместной работы, помню, что волновалась по поводу того, сработаемся ли мы на площадке. Лариса Долина играла мою бабушку, и нам нужно было поймать эту связь. Я переживала, что атмосфера на съемочной площадке может быть неподходящей. Но в итоге все прошло отлично, никаких конфликтных ситуаций у нас не возникло. Мы относились друг к другу с уважением и сразу поймали коннект. Нам легко работалось вместе.
— Что самое сложное было на съемках?
— Помню, как мы записывали одну сцену где-то пять часов. И на протяжении всего этого времени мы выполняли одно и то же действие: поднимались по лестнице и говорили пару реплик. Почему-то не получалось отснять сразу, постоянно что-то мешало: посторонние звуки, ошибки и так далее. Полетели все тайминги, мы выбились из графика — в общем, было очень энергозатратно повторять из раза в раз одни и те же слова и действия.
— В «Блеске» по сюжету главный герой — это красивый турецкий мужчина, выставляющий себя представителем знатной османской фамилии. Но на самом деле он аферист. А приходилось ли вам в жизни сталкиваться с подобным, когда мужчина оказывался не тем прекрасным принцем, как вы считали?
— Я думаю, почти каждая женщина рано или поздно сталкивалась с тем, что образ «прекрасного принца» со временем рушится. Когда ты только узнаешь человека, который тебе симпатичен, ты стараешься наделить его лучшими качествами и создать идеальную картинку. Но за всем этим порой сложно обратить внимание на реальные минусы. Хотя я считаю, это тоже важный жизненный опыт.
— Кстати, личность актера, который сыграл Серкана, долго держалась в тайне, а теперь многие пророчат, что Джордж Кафаров станет новым крашем российского кино. А вас смог он покорить?
— Джордж — прекрасный человек и талантливый актер! Он однозначно покорил меня своей игрой и самоотдачей. Я бы даже сказала, вдохновил. Нам достаточно легко и весело работалось вместе, небольшие сложности только возникали из-за языкового барьера, так как Джордж плохо говорит по-русски. Но мы с этим справлялись, в чем-то я ему помогала — например, как правильно построить предложение, и в итоге все проходило отлично.
— Как считаете, кого из современных российских актеров можно было бы назвать секс-символом?
— Не знаю, я об этом никогда не задумывалась. Я всегда больше влюбляюсь в персонажа, чем в актера.
— Планируете ли и дальше продолжать сниматься в кино/сериалах? Какие ваши дальнейшие планы?
— В следующем году я хочу сняться как минимум в двух проектах в кино. Для этого я активно прохожу различные пробы, кастинги и надеюсь, что получится реализовать все задуманное! И, конечно, я хочу посвящать время музыке и созданию новых песен.
— А есть ли проект, в котором вы бы однозначно хотели принять участие?
— Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Наверное, конкретного проекта нет. Главное, чтобы он был мне интересен и вызывал эмоции.
— Некоторые профессиональные актеры не всегда позитивно высказываются в адрес блогеров, которые пробуют себя в кинематографе. А вам приходилось сталкиваться с хейтом от артистов и поклонников по этому поводу?
— Несмотря на то, что свой творческий путь я начала с блогерской карьеры, мою актерскую игру оценивают положительно, чему я очень рада. Например, режиссер моего первого сериала даже не знал, кто я и чем занимаюсь, когда я проходила пробы. Он три месяца искал подходящую актрису и в итоге мне удалось получить эту роль. Ну, а мои поклонники всегда меня поддерживают во всех направлениях.
— Юлия, наше издание называется «Страсти», поэтому мой последний вопрос — что для вас является страстью?
— Моя страсть — это творчество! Съемки в кино, создание музыки, ведение блога — я уже и не представляю свою жизнь без этого.