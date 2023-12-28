«В 2024 году хочу сняться минимум в двух кинопроектах»: Юлия Гаврилина о «Блеске», карьере и работе с Долиной

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера сериала «Блеск», который наделал немало шума еще до выхода, представив свой звездный актерский состав. В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова и многие другие. Одна из ролей досталась молодой актрисе Юлии Гаврилиной, которая только недавно начала свой путь в кинематографе. Тем не менее, режиссеры уже видят в ней потенциал и доверяют раскрывать весьма интересных героинь. Портал «Страсти» поговорил с Юлией о том, как она попала в «Блеск», о работе с певицей Ларисой Долиной и стереотипе, что Интернет-знаменитости не должны попадать в киноиндустрию.

— Юлия, расскажите, как попали в сериал «Блеск»? Как проходил кастинг и пробы?

— Попала в сериал так же, как и все остальные актеры — получила приглашение на пробы. Сами пробы прошли максимально комфортно, хотя в каких-то моментах мне казалось, что я не справляюсь, и из-за этого было волнение. Но в итоге я прошла, и когда мне об этом сообщили, я была очень счастлива!

— Чем вас привлек этот проект, почему решили в нем принять участие? Был ли какой-то решающий момент, когда вы поняли: «Да, это мое»?

— Мне эта история показалась достаточно нетипичной, с какой-то особой энергией. Более того, часть сериала снималась за границей, а одну из главных ролей исполнял иностранец — для меня, как для актрисы, это был абсолютно новый и неизведанный опыт. Захотелось стать частью такого захватывающего проекта.

— Давайте поговорим немного о вашей героине. Кто она?

— Настя — 18-летняя девушка, которая влюблена в Серкана и ждет от него ребенка. Моя героиня довольно легкомысленная и избалованная, живет в своем мире, и в этом мы с ней совсем не похожи. Тем не менее, Настя близка мне своей добротой, верой в любовь и искренностью.

— Как готовились к роли? Обращались ли за помощью к более опытным коллегам?

— Я занималась актерским мастерством с актрисой Юлией Сериной. Она меня очень поддерживала от начала и до конца, и в принципе стала тем человеком, который увидел и раскрыл во мне талант, погрузил в мир кино.