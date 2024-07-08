22-летняя блогерша Валя Карнавал задолжала налоговой 241 тысячу рублей

У блогерши Вали Карнавал образовался долг перед налоговой службой. Портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что она не выплатила ФНС более 200 тысяч рублей.

По данным источника, 22-летней артистке выставили счет в размере 241 тысячи рублей. Сейчас ей было выслано предупреждение. Если Валя в ближайшее время не погасит долг, то ей могут заблокировать счета, а также не выпустить за границу.

Команда Карнавал наличие задолженности отрицает. Пиар-менеджер блогерши заявил, что они выплачивают все налоги, поэтому все должно быть в порядке. Источник выяснил, что за два месяца Валя перечислила налоговой более 2 миллионов рублей.

Отметим, что блогерша комментировала задержание своих коллег из-за неуплаты налогов. Она говорила о том, что сама переводит деньги службе, так как налоги нужны для того, чтобы их платить, и люди должны быть ответственными.

Ранее Валя Карнавал впервые высказалась о неудачном романе с рэпером Егором Кридом. Звезды расстались несколько лет назад со скандалом.