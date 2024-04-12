21-летний Саша Круг заявил, что строчки песни об отце Михаиле рождались сами. Участник «Новой Фабрики звезд» поделился откровением с «Вечерней Москвой».

На отчетном концерте «Новой Фабрики звезд» Саша выступил с трогательной песней об отце. По словам артиста, композиция создавалась ночью, когда он был в доме один. Вспомнив совместные моменты с отцом, Саша вдохновился и написал песню за 4 часа.

«Начала вырисовываться песня, изначально не относящаяся к отцу. Но буквально через час возник его образ в голове. Строчки сами рождались, и получилась песня», — рассказал Круг.

Саша пошел по стопам отца. Он любит выступать на сцене, исполнять песни, особенно шансон. По его мнению, эта музыка вновь становится популярной. Примечательно, что Ирина Круг поддерживает сына в любом начинании.

«Мой сын очень талантливый. Он с детства пишет стихи. И, если я не ошибаюсь, часть слов к новой композиции была написана давно», — резюмировала Ирина.

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