Наташа Королева рассказала о стриптизёрше своего сына

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, как известно, уже несколько лет находится в счастливых отношениях с девушкой Мелиссой.

Счастья своего наследника и его пассии родители разделить пока не могут.

Их смущает прошлое девушки: до того, как начать встречаться с Архипом, Мелисса работала стриптизёршей.

Говорят, что Королева даже пыталась разлучить молодых. Архипа она отправила учиться в Японию, хотя прекрасно знала, что у Мелиссы возможности поехать вслед за возлюбленным нет.

Сама певица хоть и призналась, что невестку недолюбливает, разговоры о намеренном противостоянии требует прекратить:

«Ни с кем разлучать я его не собираюсь. Потому что у каждого свой путь, свои влюбленности. Родители никогда не должны вмешиваться», — подчеркивает певица.