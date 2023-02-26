Наташа Королева рассказала о стриптизёрше своего сына
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, как известно, уже несколько лет находится в счастливых отношениях с девушкой Мелиссой.
Счастья своего наследника и его пассии родители разделить пока не могут.
Их смущает прошлое девушки: до того, как начать встречаться с Архипом, Мелисса работала стриптизёршей.
Говорят, что Королева даже пыталась разлучить молодых. Архипа она отправила учиться в Японию, хотя прекрасно знала, что у Мелиссы возможности поехать вслед за возлюбленным нет.
Сама певица хоть и призналась, что невестку недолюбливает, разговоры о намеренном противостоянии требует прекратить:
«Ни с кем разлучать я его не собираюсь. Потому что у каждого свой путь, свои влюбленности. Родители никогда не должны вмешиваться», — подчеркивает певица.