21-летнего бойфренда Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ*

Бойфренда блогера Насти Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на пропаганду ЛГБТ*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Напомним, что 21-летний молодой человек был также замечен на скандальной «голой» вечеринке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, заявление было составлено религиозной группой «Братство Морозов-Златоуст». По мнению ее представителей, Махмуров выглядел неподобающе в столичном клубе и вел себя вызывающе. Отметим, что Борис, как и другие гости, соблюдал дресс-код и был с оголенным торсом.

К слову, по слухам, Борис после начала скандала вокруг блогера расстался с ней, чтобы не портить свою репутацию. При этом на самой вечеринке его видели в объятиях Насти. Версия о том, что модель предпочел оставить девушку в сложный момент, подтверждается и словами самой телеведущей. В своих 20-минутых извинениях она упоминала, что рядом с ней не осталось близких, которые бы ее поддерживали.

Напомним, что наказание за пропаганду ЛГБТ* уже получил другой гость тусовки – рэпер Vacio. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая оценила иски против Насти Ивлеевой.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)