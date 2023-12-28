«Требования абсурдны»: адвокат Юлия Вербицкая оценила иски против Ивлеевой

Адвокат Вербицкая оценила шансы Ивлеевой избежать наказания после ее вечеринки, об этом она рассказала «Страстям».

После того, как Анастасия Ивлеева организовала «голую» вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса, на нее посыпались судебные иски и обвинения в неуплате налогов. По словам юриста Юлии Вербицкой, блогерша действительно может понести наказание за уклонения от налогов, однако едва ли ей грозит реальный срок заключения.

«Вероятность того, что Анастасия Ивлева будет осуждена и приговорена к лишению свободы, предельно низкая. Дело в том, что редакции прим. 2 к ст. 199 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа, начисленная налоговыми органами», — объяснила она.

Вербицкая уверена, что Ивлеева быстро погасит сумму долга перед ФНС. При этом, комментируя иск от общественных активистов, которые требуют взыскать с блогерши миллиард рублей, адвокат уверена, что шансов на победу у них нет.

«Требования „общественников“ о взыскании „миллиарда“ с Ивлеевой — абсурдны. Они являются фантазийными, не основаны ни на законе, ни на практике правоприменения. Думаю, что это попытка ранее неизвестных лиц попираться на ситуации получившей максимально широкий резонанс», — рассказала адвокат.

Она также допустила вероятность того, что истцы, возможно, останутся должны возместить Ивлеевой затраты на адвокатов и компенсацию судебных расходов.

Материал «Страстей» о том, как «голая» вечеринка за неделю разрушила жизнь и репутацию Насти Ивлеевой, читайте по ссылке.